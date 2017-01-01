Агроновости

Вчера, 13:22 Источник: АПК-Информ Просмотров: 133

В Кыргызстане посевы сельхозкультур в 2017 году составят 1,2 млн. га

В Кыргызстане площадь сева сельскохозяйственных культур в 2017 г. составит почти 1,204 млн. га, что на 9,1 тыс. га больше, чем в 2016 г. Об этом 6 февраля заявил вице-премьер министр Мухамметкалый Абулгазиев, сообщило ИА 24.kg.

По словам министра, в 2016 г. сев озимых не был проведен на 28,7 тыс. га.

Как отметил М.Абулгазиев, для поддержки сельхозпроизводителей в рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства 5» несколько банков будут выдавать аграриям льготные кредиты.

«В течение года будет финансирование на общую сумму 700 млн. сомов, из которого для сельхозпроизводителей, ориентированных на экспорт, будут выдавать кредит под 6% годовых на 36 месяцев. Для животноводов под 10% на 18 месяцев, для полевых работ — под 10% сроком на 24 месяца», – сказал министр.

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