В 2016/17 МГ производство сои в Бразилии превысит 105 млн. тонн - прогноз
Аналитики AgRural повысили прогноз производства соевых бобов в Бразилии в 2016/17 МГ с 103,3 млн. до 105,4 млн. тонн, сообщает AgroSouth News.
Как уточняется, причиной корректировки послужили улучшение погодных условий в штате Мату-Гросу, а также достаточно быстрые темпы уборки масличной, которая на данный момент в целом по стране выполнена на 10% запланированных площадей.
В то же время, в штате Парана соя убрана лишь на 3% от плана против 24% в прошлом году по причине сильных дождей на территории региона. Кроме того, осадки также стали причиной замедления уборочной кампании в штатах Сан-Паулу, Мату-Гроссу-ду-Сул и Мараньян.
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