Агроновости

Вчера, 14:10 Источник: АПК-Информ Просмотров: 173

Саудовская Аравия закупила 1,5 млн. тонн ячменя

По информации операторов рынка, в рамках проведенного тендера агентство Саудовской Аравии по закупкам зерна SAGO законтрактовало 1,5 млн. тонн фуражного ячменя происхождением из ЕС, Южной Америки, Австралии и Аргентины.

Как уточняется, зерновая была закуплена у компаний ADM Hellas (4 партии общим объемом 240 тыс. тонн по цене $185,81-191,91 за тонну C&F), Holbud Limited (6 партий объемом 360 тыс. тонн по $188,45-193,99 за тонну C&F), Union Invivo (2 партии по 60 тыс. тонн по $191,12-191,58 за тонну C&F), Cargill (60 тыс. тонн по $193 за тонну C&F), Casillo Group (6 партий общим объемом 360 тыс. тонн по цене 187,92-191,91 за тонну C&F), Glencore (3 партии общим объемом 180 тыс. тонн по цене 192,88-195,88 за тонну C&F), Grain Corp (60 тыс. тонн по $188 за тонну C&F), Concordia (60 тыс. тонн по $188,8 за тонну C&F), Cofco Resources (60 тыс. тонн по $192,57 за тонну C&F).

Поставка зерновой будет осуществляться в период с 15 марта по 15 мая т.г.

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