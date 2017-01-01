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Вчера, 15:14 Источник: АПК-Информ Просмотров: 117

Казахстан: «КазАгро» начал финансирование посевной под урожай-2017

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» начал финансирование посевной кампании 2017 г. в Казахстане. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба холдинга.

Отмечается, что в 2017 г. первоочередность при финансировании будет отдаваться сельскохозяйственным кооперативам.

«Кроме того, в целях повышения эффективности использования госсредств и увеличения загрузки отечественных перерабатывающих предприятий вводится механизм финансирования с учетом приоритетности культур, т.е. финансирование в первоочередном порядке ряда культур, определенных Министерством сельского хозяйства. Речь идет о таких культурах, как масличные (подсолнечник, рапс, лён, соя), ячмень, сахарная свекла, рис, кукуруза на зерно, хлопчатник, овес», - говорится в сообщении.

Также за счет внебюджетных источников планируется дополнительно направить финансирование на закупку селькохозяйственной техники для проведения весенне-полевых и уборочных работ через АО «КазАгроФинанс» порядка 35 млрд. тенге.

Напомним, в 2016 г. на посевную и уборочную компании «КазАгро» направил с учетом бюджетного кредита 114,9 млрд. тенге, в 2015 г. – 101,3 млрд. тенге.

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