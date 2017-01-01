Казахстан: «КазАгро» начал финансирование посевной под урожай-2017
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» начал финансирование посевной кампании 2017 г. в Казахстане. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба холдинга.
Отмечается, что в 2017 г. первоочередность при финансировании будет отдаваться сельскохозяйственным кооперативам.
«Кроме того, в целях повышения эффективности использования госсредств и увеличения загрузки отечественных перерабатывающих предприятий вводится механизм финансирования с учетом приоритетности культур, т.е. финансирование в первоочередном порядке ряда культур, определенных Министерством сельского хозяйства. Речь идет о таких культурах, как масличные (подсолнечник, рапс, лён, соя), ячмень, сахарная свекла, рис, кукуруза на зерно, хлопчатник, овес», - говорится в сообщении.
Также за счет внебюджетных источников планируется дополнительно направить финансирование на закупку селькохозяйственной техники для проведения весенне-полевых и уборочных работ через АО «КазАгроФинанс» порядка 35 млрд. тенге.
Напомним, в 2016 г. на посевную и уборочную компании «КазАгро» направил с учетом бюджетного кредита 114,9 млрд. тенге, в 2015 г. – 101,3 млрд. тенге.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Казахстан: Фонд финподдержки сельского хозяйства завершил 2016 год с чистой прибылью в 3,5 млрд. тенге
26 января, 16:34
-
Казахстан: «Астык Транс» на 10% снижает стоимость предоставления зерновозов
10 января, 12:34
-
Казахстан: «КазАгро» направил более 226 млрд. тенге на поддержку АПК
9 ноября 2016, 12:02
-
Казахстан: «КазАгро» усилит финансирование аграриев
17 октября 2016, 12:49
-
S&P подтвердило рейтинги Казахстана на уровне «BBB-», прогноз «негативный»
12 сентября 2016, 13:35
-
Казахстан: холдинг «КазАгро» профинансировал посевную и уборочную на 72,6 млрд. тенге
8 сентября 2016, 14:09
-
«КазАгроФинанс» занял 1,8 млрд. руб. на приобретение сельхозтехники для казахстанских аграриев
25 августа 2016, 09:05
-
ГПЗКУ получила еще 259 млн. грн. возмещенного НДС
Вчера, 10:42
-
В Казахстане в январе цены на продтовары выросли на 9%
2 февраля, 16:50
-
В Казахстане в январе инфляция составила 0,8%
2 февраля, 09:38