Франция: площадь сева озимых зерновых сократилась на 0,6%
Согласно обновленному отчету минсельхоза Франции, озимыми зерновыми в т.г. в стране было засеяно 7,36 млн. га площадей, что на 0,6% ниже показателя годом ранее, но на 4,5% выше средних данных последних 5 лет.
В частности, площадь сева мягкой пшеницы не изменилась в сравнении с показателем прошлого года и составила 5,16 млн. га, что на 2,9% выше среднегодового показателя за последние пять лет. Под твердую зерновую было выделено 360 тыс. га, что на 4,6% ниже результата прошлого сезона, но, тем не менее, на 5,1% выше среднегодовых данных.
Площадь сева озимого ячменя сократилась на 1,5% в год – до 1,43 млн. га, что, тем не менее, на 15,4% превзошло средний результат последних пяти сезонов.
Кроме того, в отчете сообщается о достаточно существенном сокращении посевов озимого рапса – на 7,1%, до 1,44 млн. га, что также на 5,3% уступает среднегодовому показателю.
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