Агроновости

Вчера, 16:02 Источник: АПК-Информ Просмотров: 126

Прогноз производства рапса в ЕС понижен - Strategie Grains

Аналитики Strategie Grains снизили оценку валового сбора семян рапса в ЕС в 2017/18 МГ на 500 тыс. тонн – до 21,56 млн. тонн, что, тем не менее, по-прежнему превышает результат сезоном ранее (на7,5%) будет выше оценки производства за 2016 г., сообщает Reuters.

Корректировка была сделана с учетом низких температур воздуха в январе на большей части Восточной Европы. Как уточняется, в результате этого, прогноз производства масличной был снижен на 130 тыс. тонн для Польши и Болгарии, на 120 тыс. тонн – для Венгрии. Также пересмотр прогноза в сторону понижения затронул Германию и страны Балтии. В то же время, для Франции, Дании и Швеции данный показатель был несколько повышен.

При этом, по оценкам аналитиков, предложение масличной как в ЕС, так и в мире в целом в новом сезоне будет очень ограниченным, поскольку незначительное увеличение производства рапса в Европе не сможет компенсировать высокий спрос на продукцию.

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