В январе инфляция в России составила 0,6% – Росстат
В январе т.г. рост потребительских цен в России составил 0,6%. Об этом 6 февраля сообщил Росстат.
Как отмечается в сообщении, цены на продовольственные товары в РФ (без плодоовощной группы) по итогам отчетного месяца выросли на 0,3%.
Среди основных групп указанных товаров в январе наиболее значительно подорожали масло и сливочное, а также молоко и молочная продукция – соответственно на 2% и на 0,9% в сравнении с показателем предыдущего месяца.
Также в январе подорожали хлеб и хлебобулочные изделия (на 0,5%), макаронные изделия (на 0,3%), мясо и птица (на 0,1%)
В то же время, по итогам месяца снизились цены на сахар-песок (на 2,4%), масло подсолнечное (на 0,6%), крупы и бобовые (на 0,3%), а также яйца куриные (на 0,3%).
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