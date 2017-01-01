Агроновости

Вчера, 16:18 Источник: АПК-Информ Просмотров: 127

В январе инфляция в России составила 0,6% – Росстат

В январе т.г. рост потребительских цен в России составил 0,6%. Об этом 6 февраля сообщил Росстат.

Как отмечается в сообщении, цены на продовольственные товары в РФ (без плодоовощной группы) по итогам отчетного месяца выросли на 0,3%.

Среди основных групп указанных товаров в январе наиболее значительно подорожали масло и сливочное, а также молоко и молочная продукция – соответственно на 2% и на 0,9% в сравнении с показателем предыдущего месяца.

Также в январе подорожали хлеб и хлебобулочные изделия (на 0,5%), макаронные изделия (на 0,3%), мясо и птица (на 0,1%)

В то же время, по итогам месяца снизились цены на сахар-песок (на 2,4%), масло подсолнечное (на 0,6%), крупы и бобовые (на 0,3%), а также яйца куриные (на 0,3%).

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий