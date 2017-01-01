В Молдове цены на продовольственные товары в январе выросли более чем на 16%
В Молдове цены на продукты питания в январе т.г. в годовом выражении выросли на 16,4% по сравнению с декабрем 2016 г. - на 2,1%. Об этом со ссылкой на Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (FAO) сообщил 5 февраля портал NOI.md.
В частности, цена на сахар выросла в отчетном месяце на 9,9%, на зерно – на 3,4%, продолжают расти цены на пшеницу, кукурузу и рис. Также стоимость растительных масел увеличена в среднем на 1,8%, соевого – снижена.
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