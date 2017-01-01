Агроновости

09:06 Источник: АПК-Информ Просмотров: 96

Беларусь: масложировой холдинг «Белрапс» объединит крупнейшие предприятия отрасли

Согласно комплексу мер по реализации программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 гг, до 2018 года запланировано создание масложирового холдинга «Белрапс».

По сообщениям операторов белорусского рынка, в государственный холдинг войдут все масложировые предприятия республики, в т.ч. Витебский маслоэкстракционный завод, Бобруйский завод растительных масел, Гродненский масложировой комбинат, ГродноБиопродукт, Минский маргариновый завод и ТД «Агропродукт».

Как отмечают эксперты, в настоящее время в Беларуси в данном секторе действуют 102 компании, отраслевые предприятия которых, с созданием холдинга, получат возможность проводить согласованную финансовую, инвестиционную и производственную политику. В то же время, не все участники масличного рынка настроены оптимистично в отношении масложирового холдинга и возможности решения таким способом существующих проблем отрасли.

Отметим также, что пока проект масложирового холдинга находится в стадии разработки, компании воздерживаются от более детальных комментариев.

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