Агроновости

09:22 Источник: АПК-Информ Просмотров: 84

Индия расширила площадь сева зерновых и зернобобовых

Согласно официальным данным, площадь сева озимых культур в Индии в т.г. составила 64,5 млн. га, что на 6% превысило показатель годом ранее и, при условии благоприятных погодных условий, создает хорошие перспективы для наращивания производства, стабилизации цен на внутреннем рынке, а также снижения зависимости страны от импорта зерна, сообщает The Economic Times.

Как уточняется, площадь сева озимой пшеницы составила 31,78 млн. га (+7% в год), что позволит собрать близкий к рекордному урожай зерновой. Площадь под зернобобовыми возросла на 11% в год - до 15,97 млн. га.

Погодные условия на территории Индии в настоящее время оцениваются как благоприятные, поскольку дожди на севере и в центре страны улучшили состояние посевов озимых культур после периода длительной засухи.

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