Агроновости

10:10 Источник: АПК-Информ Просмотров: 76

Иран уже в ближайшее время может возобновить экспорт риса из Индии

Правительство Ирана заявило о возможности уже в ближайшее время возобновить выдачу разрешений на импорт в страну риса из Индии, сообщило агентство Iran Daily.

Как уточняется, данное решение было принято после состоявшегося в конце января т.г. визита в Тегеран торговой делегации Индии, которая посетила Иран с целью содействия экспорту индийского риса.

Ранее Иран являлся одним из крупнейших импортеров индийского риса басмати, однако в 2015/16 МГ экспорт зерновой из Индии в Иран упал почти в 2 раза - до $571 млн. против $1,1 млрд. сезоном ранее. Причиной этого во многом стала появившаяся в иранских СМИ негативная реклама, в которой высказывались сомнения по поводу безопасности риса из Индии

В первой половине текущего сезона, экспорт риса басмати из Индии в Иран составил $356 млн. Экспортерами риса басмати в Иран помимо Индии также являются Пакистан и Уругвай.

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