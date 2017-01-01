Украина подготовит проект земельной реформы в рамках программы с МВФ до конца мая – Данилюк
Украина достигла договоренности с Международным валютным фондом о подготовке законопроекта о земельной реформе до конца мая т.г. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк, сообщила 6 февраля агентство УНИАН.
«Нужно подготовить законопроект и подать его до конца мая», – сказал министр.
По его словам, параллельно с данным законопроектом необходимо подготовить и нормативную базу для его применения.
Напомним, в октябре 2016 г. Верховная Рада продлила действующий в Украине с 2001 г. мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2018 г. Президент Украины Петр Порошенко 28 октября подписал данный закон.
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