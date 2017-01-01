В Казахстане рост сельхозотрасли в 2017 году составит 2,5%
Рост сельского хозяйства в Казахстане в т.г. составит 2,5%. Об этом 7 февраля заявил министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов, сообщила пресс-служба Минсельхоза.
«В растениеводстве планируется увеличить на 540 тыс. га площади кормовых, масличных и других востребованных культур. В рамках задачи по увеличению площади водообеспеченных земель начинается в текущем году проект по восстановлению ирригационно-дренажных систем на средства займа Исламского банка развития, который позволит по текущему году увеличить площадь орошаемых земель на 15 тыс. га», – сказал он.
Также министр отметил, что в т.г. планируется создать 176 кооперативов, которые своими услугами охватят не менее 16 тыс. самозанятых и безработных на селе.
«Это позволит увеличить загрузку перерабатывающих предприятий по молоку – на 170 тыс. тонн (с 57 до 65%), мясу – на 12 тыс. тонн (с 54 до 58%), растительному маслу – 20 тыс. тонн (с 30 до 31%), сахара из сахарной свеклы на 16 тыс. тонн. Данные меры также будут способствовать снижению импортозависимости.
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