В 2017/18 МГ Испания сократит производство зерновых
Согласно прогнозу аналитического агентства Agroinfomarket, в следующем сезоне Испания соберет 6,07 млн. тонн пшеницы, что будет ниже показателя текущего сезона (6,71 млн. тонн) вследствие сокращения посевной площади под зерновой - на 10 тыс. га, до 1,79 млн. га. Урожай твердой пшеницы уменьшится на 57 тыс. тонн в год - до 932 тыс. тонн, сообщает Agrimoney..
Кроме того, снижение объемов производства ожидается и по другим зерновым культурам. В частности, урожай кукурузы составит 3,49 млн. тонн (-129 тыс. тонн в год), ячменя – 7,73 млн. тонн (-1,73 млн. тонн в год).
Причиной снижения валового сбора зерновых, по словам аналитиков, является дефицит осадков зимой – дожди в Испании начались лишь недавно и, для пополнения запасов влаги в почве, должны быть достаточно интенсивными в течение всего февраля.
Внутренне потребление мягкой пшеницы в Испании в 2017/18 МГ, по прогнозам аналитиков, составит 10,1 млн. тонн против 10,22 млн. тонн сезоном ранее, а конечные запасы сократятся до 675 (851) тыс. тонн.
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