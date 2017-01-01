Агроновости

13:22 Источник: АПК-Информ Просмотров: 109

Фосагро планирует проведение SPO - источники

Компания «Фосагро», один из крупнейших российских и мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, рассматривает возможность проведения вторичного размещения акций (SPO) уже в ближайшее время. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники на финансовом рынке.

При этом в самой компании отказались от комментариев по данному вопросу.

«Политика «Фосагро» - не комментировать рыночные слухи», - сообщили в компании.

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