Фосагро планирует проведение SPO - источники
Компания «Фосагро», один из крупнейших российских и мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, рассматривает возможность проведения вторичного размещения акций (SPO) уже в ближайшее время. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники на финансовом рынке.
При этом в самой компании отказались от комментариев по данному вопросу.
«Политика «Фосагро» - не комментировать рыночные слухи», - сообщили в компании.
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