Агроновости

13:38 Источник: АПК-Информ Просмотров: 129

Малайзия: в январе запасы пальмового масла сократились до 5-месячного минимума

Согласно исследованию Reuters, проведенному среди крупнейших трейдеров и аналитиков рынка Малайзии, по состоянию на конец января т.г. запасы пальмового масла в стране сократились на 10,7% в месяц - до 1,49 млн. тонн, что стало минимальным показателем за последние 5 месяцев.

Данный результат обусловлен снижением производства продукции в Малайзии в январе: по предварительным подсчетам, - на 9,1% в месяц, до 1,34 млн. тонн, что является наиболее низким показателем, начиная с апреля 2016 г.

Согласно исследованию, в январе Малайзия экспортировала порядка 1,29 млн. тонн пальмового масла, что лишь на 1% выше результата предыдущего месяца, тогда как, по данным сюрвейеров, месячный прирост отгрузок варьируется в диапазоне от 4% до 8%.

Стоит отметить, что ввиду текущих высоких цен на продукцию на фоне ее ограниченного предложения отгрузки малазийского пальмового масла в феврале т.г. ожидаются на достаточно низком уровне, что переориентирует ключевых покупателей (Китай, Индия) на закупки соевого масла, премия которого над пальмовым в последнее время заметно сократилась.

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