Агроновости

14:54 Источник: АПК-Информ Просмотров: 120

Беларусь и Эквадор планируют создание СП по переработке сельхозпродукции

Беларусь и Эквадор обсудили создание совместного предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции. Об этом 7 февраля шла речь в ходе встречи посла Беларуси Игоря Полуяна с заместителем министра внешней торговли Эквадора Умберто Хименесом Терресом, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РБ.

Отмечается, что на встрече стороны рассмотрели состояние и перспективы наращивания двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в т.ч. создание совместных предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, а также взаимодействие стран в международных организациях.

Также особое внимание уделено возможности проведения форумов предпринимателей двух стран, создания совета делового сотрудничества «Беларусь-Эквадор».

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