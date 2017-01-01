Казахстан: в Карагандинской области введен в эксплуатацию новый хлебозавод
Хлебозавод ТОО «Сарыарка Нан Караганды» производственной мощностью 75 тонн в сутки был открыт в г. Караганда (Карагандинская область РК). Об этом 7 февраля сообщил портал Bnews.kz.
Согласно сообщению, проект запущен в рамках Карты поддержки предпринимательства РК, в его строительство было инвестировано свыше 3 млрд. тенге.
Также отмечается, что при строительстве хлебозавода были использованы только отечественные материалы и конструкции, а все оборудование импортное, из Германии, Италии, Франции, Словении и Словакии.
«Здесь внедрены самые современные технологии в области хлебопечения. Оборудование и комплексное решение – это результат партнерских отношений казахстанского производителя и известных мировых компаний... ТОО «Сарыарка Нан» является на сегодняшний день самым современным хлебозаводом в СНГ и одним из самых лучших в Европе и Азии», – сказал генеральный директор словенской компании Gostol Матьяж Компара.
Как уточняется в сообщении, ассортимент завода включает в себя 45 наименований продукции. В дальнейшем планируется каждый месяц добавлять 3-4 новых наименования.
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