Урожай пшеницы в Аргентине в 2016/17 МГ возрос почти на 4 млн. тонн
Согласно данным FAS USDA, производство пшеницы в Аргентине в 2016/17 МГ составило 15 млн. тонн, что соответствует прогнозу USDA и на 3,7 млн. тонн выше уровня предыдущего сезона. Указанного роста удалось достичь, главным образом, за счет роста урожайности зерновой – до 32,6 ц/га.
Экспорт зерновой, включая продукты переработки, по итогам сезона эксперты оценивают на уровне 8,6 млн. тонн, из которых около 4,5 млн. тонн будет поставлено в Бразилию.
Урожай кукурузы в 2016/17 МГ может увеличиться на 0,65 млн. тонн в год - до 3,65 млн. тонн за счет расширения площади под зерновой до 4,45 млн. га (+0,75 млн. га в год) и ожидаемых хороших показателей урожайности. Экспорт аргентинской кукурузы прогнозируется на уровне 2,5 (2,17) млн. тонн.
В свою очередь, производство ячменя в Аргентине в 2016/17 МГ сократится до 3,15 (4,8) млн. тонн, а экспорт по итогам сезона составит 1,2 (3,08) млн. тонн.
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