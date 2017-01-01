Хотите открыть бизнес в ОАЭ - тогда вам на Middle East Grain Congress
ИА "АПК-Информ" продолжает подготовку к проведению третьей международной конференции Middle East Grain Congress, которая состоится 25 февраля 2017 года в ОАЭ, г. Дубай, отель Radisson Blu Hotel Dubai Deira Creek 5*.
Наше мероприятие не только ознакомит вас с тенденциями и прогнозами зернового рынка, но и откроет новые возможности.
Так, одной из важных тем мероприятия станет создание торговой компании в ОАЭ. Как открыть представительство в Эмиратах, и каковы преимущества подобного инвестирования? Об этом и многом другом расскажет директор компании My Business Consulting DMCC Камелия Эллоу.
О докладчике. Камелия Эллоу - директор компании My Business Consulting DMCC, являющейся ведущим поставщиком корпоративных услуг в ОАЭ. Имеет широкий опыт в создании различного рода компаний, администрировании и бухгалтерской поддержки от малого и среднего бизнеса до крупных международных организаций в Объединенных Арабских Эмиратах.
К.Эллоу - стратегически ориентированный старший управляющий и консультант топ-менеджмента с обширным опытом управления бизнесом, как внутри страны, так и за рубежом. Имеет 18-летний опыт в развитии новых направлений бизнеса, местных банковских и корпоративных структур, а также в области конкурентного консультирования по вопросам управления. Помогает новым инвесторам в ОАЭ при создании и дальнейшем управлении своего бизнеса.
Более подробно узнать о возможностях и перспективах работы в ОАЭ, а также получить консультацию My Business Consulting DMCC вы можете непосредственно в рамках конференции, заполнив заявку на участие в мероприятии.
Подробную информацию об условиях участия в конференции, спонсорстве и выступлении с докладом предоставляет служба маркетинга ИА "АПК-Информ":
+380 562 321 595 (доб. 111) - Элеонора Ширяева
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
КМУ обнародовал решение о передаче «Укрзализныци» правительству
17:02
-
«Нибулон» открыл представительство компании в Киеве
16:22
-
Казахстан: в Карагандинской области введен в эксплуатацию новый хлебозавод
15:26
-
В компании ИМК назначен операционный директор
13:54
-
Фосагро планирует проведение SPO - источники
13:22
-
В ГПЗКУ поддерживают отсрочку приватизации
12:50
-
Группа «Черкизово» ввела в эксплуатацию элеватор в Орловской области
10:58
-
ГК «Агропромкомплектация» инвестирует более 13 млрд. руб. в АПК Курской области
Вчера, 16:50
-
Казахстан: «КазАгро» начал финансирование посевной под урожай-2017
Вчера, 15:14
-
Черкасский «Азот» возобновил производство азотных минеральных удобрений
Вчера, 14:42