Агроновости

17:34 Источник: АПК-Информ Просмотров: 99

В 2016/17 МГ производство кукурузы в ЮАР увеличится почти на 60%

Аналитики FAS USDA в своем обновленном отчете прогнозируют производство кукурузы в ЮАР в 2016/17 МГ на уровне 12,8 млн. тонн, что почти на 60% превзойдет показатель сезоном ранее, когда урожай зерновой сократился до 8 млн. тонн вследствие засухи.

По оценкам экспертов, осенью 2016 г. аграрии засеяли зерновой 3,1 (2,2) млн. га, из которых 1,9 (1,2) млн. га было отведено под белую и 1,2 (1) млн. га под желтую кукурузу. В настоящее время состояние посевов зерновой в стране в основном оценивается как хорошее, при этом в течение следующих 3 недель на большей части территории ЮАР прогнозируются благоприятные для развития всходов дожди.

Прогноз экспорта кукурузы из страны в 2016/17 МГ остается неизменным – 1 млн. тонн, что на 300 тыс. тонн превзойдет результат за 2015/16 МГ, тогда как импорт зерновой может очень существенно сократиться - до 0,025 (3) млн. тонн

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий