Франция: отставание в темпах экспорта пшеницы и кукурузы сохраняется
Согласно данным таможенной статистики, в декабре 2016 г. Франция увеличила экспорт пшеницы на 8,5% в месяц - до 808,1 тыс. тонн, что, тем не менее, на 57,1% уступает результату декабря годом ранее. Так, отгрузки мягкой зерновой в отчетном месяце сократились на 59,8% в сравнении с показателем декабря 2015 г. - до 730,6 тыс. тонн, в то время как поставки твердой пшеницы на внешние рынки возросли на 13,1% - до 77,5 тыс. тонн. Главным покупателем французской продукции в отчетном месяце являлась Бельгия, куда было отгружено 162,6 тыс. тонн зерновой. 140 тыс. тонн и 82,8 тыс. тонн пшеницы закупили Алжир и Нидерланды.
Отгрузки кукурузы из Франции за отчетный период сократились на 18,4% в год - до 239,4 тыс. тонн. Продукция поставлялась преимущественно в страны ЕС, в частности в Испанию – 74,4 тыс. тонн, Германию – 31,7 тыс. тонн, Нидерланды – 37,5 тыс. тонн, Бельгию – 36,4 тыс. тонн.
Экспорт ячменя в декабре 2016 г. составил 458,7 тыс. тонн (+8% в год), из которых в Бельгию было поставлено 103,7 тыс. тонн, в Тунис – 53,2 тыс. тонн, Иорданию – 50,6 тыс. тонн, Марокко – 50,5 тыс. тонн и Саудовскую Аравию – 50,2 тыс. тонн.
Стоит отметить, что, по прогнозам аналитиков FranceAgriMer, за весь сезон Франция сократит экспорт мягкой пшеницы на 46,2% в год - до 11,05 млн. тонн, твердой – на 30,2%, до 850 тыс. тонн. Поставки на мировой рынок французской кукурузы оцениваются по итогам сезона в 4,9 млн. тонн (-19,7%), ячменя – 4,5 млн. тонн (-41,6%).
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