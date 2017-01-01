Агроновости

09:06 Источник: АПК-Информ Просмотров: 80

Ограничения на ввоз в Россию птицеводческой продукции из стран Европы вступают в силу с 8 февраля

Временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию птицеводческой продукции из 15 стран Европы вступают в силу с 8 февраля т.г. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Указанные меры распространяются на мясо птицы, готовую мясную продукцию из птицы и все виды птицеводческой продукции, содержащей в своём составе продукты переработки птицы, кормов и кормовых добавок для птиц, произведенные в Австрии, Великобритании, Венгрии, Болгарии, Греции, Германии, Италии, Нидерландах, Польше, Румынии, Словакии, Франции, Хорватии, Чехии и Швеции.

Как подчеркнули в Россельхознадзоре, данная мера предпринята в отношении стран, где были зарегистрированы очаги высокопатогенного гриппа птиц в птицеводческих хозяйствах, и будет действовать до нормализации ситуации по данному заболеванию.

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