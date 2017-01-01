Ограничения на ввоз в Россию птицеводческой продукции из стран Европы вступают в силу с 8 февраля
Временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию птицеводческой продукции из 15 стран Европы вступают в силу с 8 февраля т.г. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
Указанные меры распространяются на мясо птицы, готовую мясную продукцию из птицы и все виды птицеводческой продукции, содержащей в своём составе продукты переработки птицы, кормов и кормовых добавок для птиц, произведенные в Австрии, Великобритании, Венгрии, Болгарии, Греции, Германии, Италии, Нидерландах, Польше, Румынии, Словакии, Франции, Хорватии, Чехии и Швеции.
Как подчеркнули в Россельхознадзоре, данная мера предпринята в отношении стран, где были зарегистрированы очаги высокопатогенного гриппа птиц в птицеводческих хозяйствах, и будет действовать до нормализации ситуации по данному заболеванию.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Россельхознадзор вводит запрет на поставки птицеводческой продукции из 15 стран Европы
6 февраля, 10:10
-
Россия вводит запрет на поставки говядины из Новой Зеландии
3 февраля, 13:38
-
Россельхознадзор ввел усиленный контроль за животноводческой продукцией четырех белорусских предприятий
30 января, 12:18
-
За 11 месяцев 2016 года Россия импортировала 800 тыс. тонн пальмового масла - Росстат
30 января, 11:46
-
Россия запретила ввоз в Россию птицеводческой продукции из двух воеводств Польши
20 января, 09:38
-
Сингапур и Россия заинтересованы в развитии взаимной торговли животноводческой продукцией
18 января, 10:10
-
Россельхознадзор намерен решить проблему с качеством поставляемой в Египет мясной продукции
17 января, 14:06
-
Россия ввела запрет на ввоз КРС из Грузии
26 декабря 2016, 17:22
-
Россельхознадзор подозревает Беларусь в реэкспорте украинской говядины
26 декабря 2016, 11:14
-
Россия запретила поставки птицеводческой продукции из регионов ряда стран Европы
22 декабря 2016, 10:58