Агроновости

09:22 Источник: АПК-Информ Просмотров: 92

Марокко проведет тендер на закупку пшеницы

По сообщениям операторов рынка, гострейдер Марокко ONICL объявил тендер на закупку 263,64 тыс. тонн мягкой пшеницы в рамках тарифной квоты для Евросоюза.

Поставка зерновой импортеру должна быть осуществлена до 30 апреля т.г.

Напомним, что на предыдущем тендере Марокко закупило 390 тыс. тонн мягкой пшеницы европейского происхождения с поставкой также до 30 апреля 2017 г.

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