Тунис объявил тендер на закупку пшеницы
По информации операторов рынка, Тунис объявил о проведении очередного тендера на импорт 100 тыс. тонн твердозерной пшеницы произвольного происхождения, закрытие которого состоится 8 февраля.
Поставка зерновой импортеру запланирована на март-май т.г.
Напомним, что на предыдущем тендере Тунис закупил 100 тыс. тонн твердой пшеницы у компаний Casillo (50 тыс. тонн по цене 273,96 за тонну C&F) и Glencore (50 тыс. тонн по цене 274,29 за тонну C&F) с поставкой в феврале-апреле т.г.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Импорт пшеницы в Индию с начала сезона превысил 5 млн. тонн
12:31
-
Иордания вновь планирует закупку пшеницы
10:58
-
Марокко проведет тендер на закупку пшеницы
09:22
-
Франция: отставание в темпах экспорта пшеницы и кукурузы сохраняется
Вчера, 17:10
-
Урожай пшеницы в Аргентине в 2016/17 МГ возрос почти на 4 млн. тонн
Вчера, 16:46
-
Япония проведет очередной тендер на закупку пшеницы
Вчера, 13:06
-
За минувшую неделю порты Краснодарского края сократили отгрузки зерна почти в 2 раза
Вчера, 10:26
-
Иран уже в ближайшее время может возобновить импорт риса из Индии
Вчера, 10:10
-
Казахстан в 2016/17 МГ экспортирует 9 млн. тонн зерна – Минсельхоз
6 февраля, 17:54