Агроновости

10:10 Источник: АПК-Информ Просмотров: 90

Тунис объявил тендер на закупку пшеницы

По информации операторов рынка, Тунис объявил о проведении очередного тендера на импорт 100 тыс. тонн твердозерной пшеницы произвольного происхождения, закрытие которого состоится 8 февраля.

Поставка зерновой импортеру запланирована на март-май т.г.

Напомним, что на предыдущем тендере Тунис закупил 100 тыс. тонн твердой пшеницы у компаний Casillo (50 тыс. тонн по цене 273,96 за тонну C&F) и Glencore (50 тыс. тонн по цене 274,29 за тонну C&F) с поставкой в феврале-апреле т.г.

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