Агроновости

11:14 Источник: АПК-Информ Просмотров: 69

В Казахстане планируют создать Нацкомпанию по экспорту и импорту

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил Министерству по инвестициям и развитию создать в РК Национальную компанию по экспорту и импорту. Об этом сообщил портал Bnews.kz.

В частности, министру по инвестициям и развитию РК Женису Махмудовичу совместно с отраслевыми министерствами, акимами поручено разобраться по каждому из 72 объектов, отмеченных президентом, и выработать соответствующий комплекс мер.

Также Б. Сагинтаев поручил МИР РК совместно с заинтересованными госорганами, акимами и НПП РК «Атамекен» выработать эффективные подходы по отбору новых проектов.

«Кроме того в двухнедельный срок внесите решение по созданию Нацкомпании по экспорту и импорту. Также с Министерством иностранных дел выработайте и утвердите в двухнедельный срок совместный план по продвижению экспорта нашей продукции на зарубежных рынках», – добавил министр.

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