Агроновости

10:58 Источник: АПК-Информ Просмотров: 78

Иордания вновь планирует закупку пшеницы

По сообщениям операторов рынка, Иордания объявила тендер на закупку 100 тыс. тонн мукомольной пшеницы произвольного происхождения.

Закрытие тендера состоится 21 февраля.

Напомним, что в рамках предыдущего тендера Иордания законтрактовала 50 тыс. тонн твердозерной пшеницы произвольного происхождения у компании Casillo по цене 207,5 за тонну C&F.

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