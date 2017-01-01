ОЗК рассчитывает на участие Южной Кореи в создании зернового терминала в порту Зарубино
АО «Объединенная зерновая компания» рассчитывает на участие Южной Кореи в реализации проекта по созданию специализированного дальневосточного зернового терминала в порту Зарубино. Об этом шла речь в ходе состоявшейся встречи генерального директора ООО «ДВЗТ» (осуществляющего реализацию проекта) Александра Гордеева с генеральным консулом Республики Корея во Владивостоке Ли Сокпэ, сообщила пресс-служба ОЗК.
Как уточняется, в ходе встречи, в частности, обсуждались возможные механизмы взаимодействия и участия южнокорейских производителей и финансовых институтов в реализации данного проекта.
«По завершении встречи Л.Сокпэ отметил высокую степень проработки проекта, абсолютную реалистичность его реализации и подтвердил заинтересованность Южной Кореи в активном участии в строительстве и осуществления в будущем экспортно-импортных отгрузок через новый зерновой терминал. Также он сообщил о намерении в ближайшее время довести до министерств сельского хозяйства, экономики и финансов Южной Кореи информацию о возможных перспективах развития двустороннего партнерства в данном вопросе», - говорится в сообщении.
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