Беларусь ввела запрет на ввоз мяса птицы из Северо-Западной Англии
Беларусь временно ограничила ввоз мяса птицы из Северо-Западной Англии из-за зарегистрированных случаев заболевания птиц высокопатогенным гриппом. Об этом сообщила пресс-служба Департамента ветеринарного и продовольственного надзора РБ.
Согласно сообщению, временные ограничения вводятся на ввоз живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, мяса птицы, пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы, кормов растительного происхождения, охотничьих трофеев (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания и разделки птицы.
Одновременно отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз на территорию Беларуси из Северо-Западной Англии вышеуказанных товаров.
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