Агроновости

12:01 Источник: АПК-Информ Просмотров: 45

РФПИ намерен привлекать американские инвестиции в АПК

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подготовил 10 проектов для американских инвесторов в сфере агросектора, дорожного строительства, логистики и других секторов. Об этом 8 февраля в Москве заявил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев, сообщило агентство ТАСС.

«Что касается дальнейших проектов, мы действительно подготовили 10 проектов для ведущих американских инвесторов - как в сфере агросектора, так и инфраструктурных проектов, в сфере дорожного строительства, логистики и др. Мы уже общаемся с рядом ведущих американских фондов по этим проектам и видим значимый интерес», - сказала К.Дмитриев.

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