Агроновости

12:31 Источник: АПК-Информ Просмотров: 32

Импорт пшеницы в Индию с начала сезона превысил 5 млн. тонн

С начала текущего сезона Индия уже закупила 5,1-5,2 млн. тонн пшеницы, что уже является максимальным годовым объемом импорта зерновой за последние 10 лет, сообщает Reuters.

При этом уточняется, что лишь в январе т.г. в страну было поставлено более 1 млн. тонн пшеницы, а с начала февраля объем импорта уже достиг 400 тыс. тонн.

Основными поставщиками зерновой в Индию являются Австралия и Украина. В частности, украинская пшеница закупалась по цене $210-212 за тонну C&F. Цена закупки австралийской стандартной белозерной зерновой составляла $215-220 за тонну C&F, пшеницы класса премиум – $235-240 за тонну C&F.

Как ожидается, сделки на поставку пшеницы в Индию будут заключаться и в ближайшие месяцы, но не в столь существенных объемах (порядка 200-300 тыс. тонн), поскольку поступление на рынок, начиная с апреля, зерновой собственного производства должно снизить ее дефицит.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий