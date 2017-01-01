В Кыргызстане сельхозкредиты будут выдавать под 6% годовых
Кредиты на переработку и обработку сельхозпродукции, а также экспортно-ориентированного сельскохозяйственного производства в Кыргызстане будут выдавать под 6% годовых. Об этом 8 февраля заявил министр финансов КР Адылбек Касымалиев, сообщило агентство КирТАГ.
«В т.г. впервые льготные кредиты на переработку по программе финансирования сельского хозяйства будут выданы под 6% на 36 мес. По программе финансирования сельского хозяйства в 2015 г. из республиканского бюджета субсидии были выданы на сумму 457 млн. сомов и на 3,8 млрд. сомов были предоставлены льготные кредиты под 10%», – сказал А. Касымалиев.
Также министр отметил, что в 2016 г. из республиканского бюджета субсидии были выделены в сумме 584,3 млн. сомов и выдано кредитов на 4,8 млрд. сомов.
Напомним, что в феврале 2016 г. было принято решение выдавать кредиты на животноводство под 6% на 18 мес., на растениеводство – под 10% на 24 мес. и на переработку и обработку сельскохозяйственной продукции – под 6% на 36 мес.
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