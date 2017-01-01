Китай продолжает разработку мер по снижению запасов кукурузы
Государственное управление Китая по зерновым совместно с министерством финансов страны разработали документ, согласно которому властям 4-х ключевых северных провинций-производителей кукурузы (Хэйлунцзян, Внутренняя Монголия, Ляонин, Гирин) рекомендуется выделять субсидии производителям комбикормов, сообщает Reuters.
Указанную субсидию, размер которой пока не сообщается, смогут получить те комбикормовые компании, годовой объем выпуска продукции которых (по состоянию на 2015 г.) составлял не менее 50 тыс. тонн. При этом кукуруза для производства кормов должна быть закуплена до конца апреля т.г. и переработана до конца июня. Кроме того, уточняется, что переработчики смогут приобретать кукурузу урожая 2016 г. только за счет собственных денежных средств и использовать для ее хранения свои зернохранилища.
Вышеуказанное решение является очередной мерой правительства страны, направленной на снижение чрезмерных запасов зерновой в госрезервах КНР. Однако местные аналитики сомневаются в эффективности подобного решения, поскольку основное количество комбикормовых предприятий находятся в южных регионах КНР, на которые действие данного указа не распространяется.
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