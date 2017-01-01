Российские покупатели подсолнечного масла понизили цены спроса

13:33 Источник: АПК-Информ Просмотров: 102

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе покупатели подсолнечного масла в европейской части России снизили цены спроса, поясняя данное решение достаточным количеством предложений продукта на рынке.

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