Агроновости

14:19 Источник: АПК-Информ Просмотров: 102

Прогноз потребления кукурузы в Китае в 2016/17 МГ повышен

Аналитики Китайского национального центра зерновых и масличных (CNGOIC) повысили прогноз потребления кукурузы в стране в 2016/17 МГ на 500 тыс. тонн – до 197,6 млн. тонн, что на 21 млн. тонн превысит показатель сезоном ранее, сообщает Reuters.

Повышательная корректировка прогноза была сделана с учетом ранее принятого решения китайских властей об увеличении антидемпинговой пошлины на импорт сухой барды из США, что потенциально должно повысить интерес местных переработчиков к кукурузе внутреннего производства.

Повышение оценки уже оказало некоторую поддержку ценам на зерновую на китайской бирже. Так, 8 февраля майский фьючерс кукурузы подорожал на 0,5% – до 1602 юаней ($232,68) за тонну. Тем не менее, аналитики полагают, что увеличение внутреннего спроса на кукурузу существенно не отразится на функционировании внутреннего рынка, который остается под давлением высоких запасов зерновой.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий