В Казахстане господдержку получат 72 экспортоориентированных предприятия
Правительство Казахстана предоставит господдержку 72 экспортоориентированным компаниям. Соответствующее поручение министерству по инвестициям и развитию РК совместно с отраслевыми министерствами и акиматами областей дал премьер-министр Бакытжан Сагинтаев, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.
Как отметил Б.Сагинтаев, поддержка данных компаний определено Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым в качестве одного из приоритетов отечественной экономики, предусматривающего развитие конкурентоспособных экспортных производств в приоритетных отраслях с высокой производительностью.
Также МИР РК поручено совместно с заинтересованными госорганами, акимами и Нацпалатой выработать эффективные подходы по отбору новых проектов.
«Государственную поддержку должны получать только те проекты, которые имеют четкие планы для повышения конкурентоспособности и выходу на экспортные рынки», – отметил Б. Сагинтаев.
Кроме того, премьер-министр поручил в двухнедельный срок внести предложение по созданию национальных компаний по экспорту и импорту.
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