Агроновости

15:07 Источник: АПК-Информ Просмотров: 89

В 2017/18 МГ урожай пшеницы в Иране сократится

Согласно прогнозу минсельхоза Ирана, в сезоне-2017/18, который начнется в марте т.г., валовой сбор пшеницы в стране составит 12,6 млн. тонн, что на 1,4 млн. тонн уступит рекордному показателю текущего МГ, сообщает Financial Tribune.

Снижение урожая зерновой будет обусловлено, главным образом, за счет сокращения посевной площади - на 2% в год, до 5,78 млн. га ввиду недостаточной площади орошаемых сельхозземель.

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