Агроновости

15:23 Источник: АПК-Информ Просмотров: 118

В 2016 году Россия экспортировала 25,3 млн. тонн пшеницы - ФТС

По итогам 2016 г. объем экспорта пшеницы и меслина из России составил 25,33 млн. тонн на общую сумму $4,22 млрд. Об этом 8 февраля сообщила Федеральная таможенная служба РФ.

Как уточняется в сообщении, основная часть указанного объема была поставлена в страны дальнего зарубежья – 23,9 млн. тонн (на $4 млрд.).

Объем импорта указанной продукции в Россию по итогам отчетного года составил 579,9 тыс. тонн (на $89 млн.).

Также сообщается, что в 2016 г. РФ импортировала 158,4 тыс. тонн ячменя (на $20,3 млн.) и 41,1 тыс. тонн кукурузы (на $138,3 млн.). Объем импорта растительных масел по итогам прошлого года составил 5,9 тыс. тонн, сахара-сырца – 259,5 тыс. тонн, белого сахара – 269,9 тыс. тонн.

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