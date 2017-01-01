Экспорт российских удобрений в 2016 году превысил 31 млн. тонн - ФТС
В 2016 г. Россия экспортировала 31,5 млн. тонн основных видов минеральных удобрений на общую сумму $6,64 млрд. Об этом 13 января сообщила Федеральная таможенная служба РФ.
Из указанного объема 12,77 млн. тонн (на $2,17 млрд.) составили азотные удобрения, 9,49 млн. тонн (на $1,86 млрд.) – калийные, 9,24 млн. тонн (на $2,61 млрд.) – смешанные.
Также в таможенном ведомстве отметили, что объем импорта химических средств защиты растений в Россию по итогам отчетного года составил 116,6 тыс. тонн (на $746,9 млн.).
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
За 11 месяцев 2016 года объем экспорта российских удобрений превысил 27 млн. тонн - ФТС
13 января, 15:58
-
В Украине с 28 февраля 2017 года будут введены пошлины на импорт азотных удобрений из РФ
30 декабря 2016, 14:46
-
В январе-октябре экспорт российских минудобрений превысил 25 млн. тонн - ФТС
8 декабря 2016, 16:00
-
В январе-сентябре Россия экспортировала 23,7 млн. тонн минудобрений - ФТС
10 ноября 2016, 17:22
-
Аргентина готова увеличить импорт российских минудобрений и сельхозтехники
21 октября 2016, 14:07
-
В январе-августе Россия экспортировала более 20 млн. тонн минудобрений - ФТС
12 октября 2016, 09:05
-
В январе-июле объем экспорта российских минудобрений превысил 18 млн. тонн - ФТС
8 сентября 2016, 10:25
-
Россия: «Уралкалий» заключил контракт с Китаем на поставку 600 тыс. тонн хлоркалия
29 августа 2016, 14:52
-
В 2016 году Россия экспортировала 25,3 млн. тонн пшеницы - ФТС
15:23