Агроновости

16:11 Источник: АПК-Информ Просмотров: 82

Экспорт российских удобрений в 2016 году превысил 31 млн. тонн - ФТС

В 2016 г. Россия экспортировала 31,5 млн. тонн основных видов минеральных удобрений на общую сумму $6,64 млрд. Об этом 13 января сообщила Федеральная таможенная служба РФ.

Из указанного объема 12,77 млн. тонн (на $2,17 млрд.) составили азотные удобрения, 9,49 млн. тонн (на $1,86 млрд.) – калийные, 9,24 млн. тонн (на $2,61 млрд.) – смешанные.

Также в таможенном ведомстве отметили, что объем импорта химических средств защиты растений в Россию по итогам отчетного года составил 116,6 тыс. тонн (на $746,9 млн.).

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