В декабре Канада существенно увеличила экспорт и переработку канолы
Согласно данным аналитиков Oil World, по итогам декабря 2016 г. Канада экспортировала 1,03 млн. тонн семян канолы, что несколько уступает показателю ноября (1,07 млн. тонн), но на 0,3 млн. тонн превышает результат декабря годом ранее.
Ключевыми направлением экспорта в отчетном месяце стали Китай, куда было поставлено 409 тыс. тонн канадской масличной против 186 тыс. тонн в декабре 2015 г., Япония – 154 (99) тыс. тонн, Мексика – 131 (94) тыс. тонн, ЕС – 118 (90) тыс. тонн, Пакистан – 108 (121) тыс. тонн и ОАЭ – 79 (52) тыс. тонн.
При этом уточняется, что, по предварительной оценке аналитиков, в январе т.г. Канада поставила на внешние рынки 1,1 млн. тонн семян канолы.
В отчете также сообщается, что в декабре 2016 г. Канада переработала рекордные 832 тыс. тонн масличной. В январе, по предварительной оценке, данный показатель составил не менее 790 тыс. тонн, и, таким образом, за первое полугодие 2016/17 МГ объем переработки масличной в Канаде достиг рекорда – 4,7 млн. тонн (+0,6 млн. тонн в год).
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