Агроновости

15:55 Источник: АПК-Информ Просмотров: 101

В первом квартале 2016/17 МГ Украина активно импортировала семена кукурузы

Согласно данным таможенной статистики, по итогам октября-декабря 2016/17 МГ импорт семян кукурузы в Украину возрос в 5 раз в сравнении с показателем аналогичного периода сезоном ранее и достиг практически 3,5 тыс. тонн. При этом наиболее активными темпами закупки осуществлялись в декабре, когда в страну было импортировано 2,4 тыс. тонн посадочного материала против лишь 436 тонн в декабре 2015 г.

Указанный рост аналитики ИА «АПК-Информ» поясняют привлекательными ценами в сегменте кукурузы, а также сокращением озимых посевов под урожай 2017 г., которое может привести к некоторому увеличению (примерно на 2%) площадей сева зерновой в Украине в т.г. Таким образом, учитывая достаточный спрос, поставщики семян заблаговременно формируют необходимый семенной фонд.

Вместе с тем, эксперты отмечают, что на протяжении двух предыдущих сезонов объемы импорта семян кукурузы в Украину стабилизировались и составляли 28,7 тыс. тонн в 2014/15 МГ и 28,6 тыс. тонн – в 2015/16 МГ, или примерно 25% от общей потребности в семенах. В текущем сезоне импорт семян ожидается на аналогичном уровне, прогнозируют аналитики агентства.

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