Иордания планирует очередную закупку пшеницы и ячменя
По информации операторов рынка, Иордания проведет очередной тендер на импорт 25 тыс. тонн мукомольной пшеницы произвольного происхождения, закрытие которого назначено на 14 февраля.
Кроме того, 22 февраля будет проведен тендер на импорт 50 тыс. тонн фуражного ячменя также произвольного происхождения с поставкой в июле т.г.
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