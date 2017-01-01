Агроновости

17:31 Источник: АПК-Информ Просмотров: 58

МВФ повысил прогноз роста экономики Казахстана до 2,5%

Международный валютный фонд повысил прогноз роста ВВП Казахстана до 2,5%. Об этом заявил глава миссии фонда в РК Марк Хортон, сообщило 8 февраля агентство Интерфакс-Казахстан.

«Мы считаем, что темпы экономического роста в 2017 г. будут повышаться примерно до 2,5%», – сказал М. Хортон.

Отмечается, что ранее фонд прогнозировал рост ВВП Казахстана в 2017 г. на уровне 0,6%.

По прогнозам Миннацэкономики, рост экономики РК ожидается на уровне не менее 2%. Ранее официальный прогноз на т.г. составлял 1,9%.

Напомним, в 2016 г. ВВП Казахстана вырос на 1%.

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