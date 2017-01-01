МВФ повысил прогноз роста экономики Казахстана до 2,5%
Международный валютный фонд повысил прогноз роста ВВП Казахстана до 2,5%. Об этом заявил глава миссии фонда в РК Марк Хортон, сообщило 8 февраля агентство Интерфакс-Казахстан.
«Мы считаем, что темпы экономического роста в 2017 г. будут повышаться примерно до 2,5%», – сказал М. Хортон.
Отмечается, что ранее фонд прогнозировал рост ВВП Казахстана в 2017 г. на уровне 0,6%.
По прогнозам Миннацэкономики, рост экономики РК ожидается на уровне не менее 2%. Ранее официальный прогноз на т.г. составлял 1,9%.
Напомним, в 2016 г. ВВП Казахстана вырос на 1%.
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