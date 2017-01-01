Агроновости

09:38 Источник: АПК-Информ Просмотров: 41

В январе объем перевозок зерна по железным дорогам Украины возрос на 80%

Согласно данным Укрзализныци, по итогам января т.г. зерновыми грузами в Украине было загружено порядка 50,6 тыс. вагонов, что на 83% превышает результата аналогичного месяца годом ранее (27,6 тыс. вагонов). В абсолютном выражении погрузка зерновых грузов в отчетном месяце составила более 3,25 млн. тонн зерновых грузов, что на 81% больше показателя января 2016 г. (1,8 млн. тонн).

В частности, для потребностей внутреннего рынка ж/д транспортом в январе было перевезено 402 тыс. тонн (7,4 тыс. вагонов) зерновых грузов, что более чем в 2 раза превосходит прошлогодний показатель (195 тыс. тонн или 3,4 тыс. вагонов). В направлении портов было погружено 43,2 тыс. вагонов или 2,85 млн. тонн, что, соответственно, на 78% и 77% больше результатов января годом ранее – 24,2 тыс. вагонов или 1,61 млн. тонн зерновых грузов.

Более детальную информацию по ж/д перевозкам зерновых грузов Вы можете найти на сайте АПК-Информ в разделе «Обзоры».

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