Агроновости

09:54 Источник: АПК-Информ Просмотров: 16

Россельхознадзор будет отслеживать поступающую из Беларуси животноводческую продукции до места ее реализации

Россельхознадзор вводит прослеживаемость поступающей в Россию из Беларуси животноводческой продукции от пункта пересечения административной границы до места реализации. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба российского ведомства.

Как уточняется, данная мера вводится по просьбе белорусской стороны и связана с увеличением попыток ввоза в Россию с территории Белоруссии животноводческой продукции неизвестного происхождения, а также случаев выявлений несоответствия белорусских продуктов требованиям законодательства по качеству и безопасности.

Ранее белорусская сторона неоднократно заявляла о том, что, по её мнению, вся данная продукция является фальсифицированной и произведена на территории России. Введение прослеживаемости данной продукции, при которой весь ее путь будет отражаться в информационных системах «Аргус» и «Меркурий», позволит избежать подобных претензий со стороны Белоруси», - считают в Россельхознадзоре.

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