Агроновости

10:26 Источник: АПК-Информ Просмотров: 103

Тунис закупил пшеницу

По информации операторов рынка, в рамках проведенного тендера Тунис законтрактовал, как и планировалось изначально, 100 тыс. тонн твердозерной пшеницы произвольного происхождения с поставкой в марте-мае т.г.

Зерновая была закуплена у компаний Ameropa и Euromarkets партиями по 50 тыс. тонн каждая по цене $267,99-270,69 за тонну C&F.

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