Бангладеш законтрактовал 200 тыс. тонн российской пшеницы
8 февраля Бангладеш и Россия заключили межправительственное соглашение на поставку 200 тыс. тонн российской пшеницы, сообщает Reuters.
Как уточняется, зерновая, предназначенная для пополнения стратегических запасов Бангладеш, была законтрактована по цене $245 за тонну CIF, при этом первая партия пшеницы объемом 55 тыс. тонн должна быть поставлена импортеру 18 февраля т.г.
Напомним, что в прошлом году Бангладеш отклонил три партии российской пшеницы общим объемом 150 тыс. тонн из-за несоответствия требованиям качественных характеристик зерновой.
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