Агроновости

11:30 Источник: АПК-Информ Просмотров: 88

Россельхознадзор получил полномочия по контролю ввозимого в Россию ГМ посевного материала

С 9 февраля т.г. Россельхознадзор получил полномочия по надзору за ввозом на территорию России ГМ посевного материала в пунктах пропуска РФ. Как сообщила пресс-служба ведомства, это обусловлено вступлением в силу постановления правительства РФ от 30.01 т.г. №103 «О внесении изменения в Положение о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору».

«В данной связи Россельхонадзор напоминает, что в соответствии с действующим законодательством в настоящее время запрещен ввоз на территорию России и использование для сева семян растений, генетическая программа которых изменена с использованием методов генной инженерии и которые содержат генно-инженерный материал, внесение которого не может являться результатом природных (естественных) процессов», - уточнили в пресс-службе.

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