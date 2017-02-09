Агроновости

11:46 Источник: АПК-Информ Просмотров: 92

Минсельхоз Китая снизил прогноз конечных запасов кукурузы в 2016/17 МГ

Минсельхоз Китая снизил оценку конечных запасов кукурузы в стране по итогам текущего сезона - до 4,41 млн. тонн против 5,11 млн. тонн, озвученных в январе т.г., сообщает Reuters.

Как поясняется, понижательная корректировка была обусловлена более высоким, чем изначально ожидалось, спросом на зерновую на внутреннем рынке. В то же время, указанная оценка не включает в себя государственные запасы кукурузы, которые в настоящее время составляют порядка 200 млн. тонн, что эквивалентно годовому объему потребления зерновой в КНР.

Также министерство немного повысило оценку конечных запасов соевых бобов по итогам сезона – до 2,19 млн. тонн против 2,16 млн. тонн, озвученных в январе, на фоне улучшения перспектив производства масличной.

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