Казахстан сократит посевные площади зерновых культур более чем на 2 млн. га
В Казахстане планируется сокращение площадей зерновых культур более чем на 2 млн. га. Об этом заявил первый вице-министр сельского хозяйства РК Кайрат Айтуганов, сообщило 9 февраля ИА Казинформ.
«Наши прогнозы подтверждаются прогнозами иностранных государств по Казахстану. В 2016/17 МГ мы планируем экспортировать порядка 9 млн. тонн зерна», – сказал К.Айтуганов
Вице-министр также добавил, что программа агропромышленного комплекса предусматривает сокращение посевных площадей пшеницы более чем на 2 млн. га в течение 5 лет.
По словам К.Айтуганова, уменьшение площадей не значит снижение объемов производства зерна. «Мы должны с меньших площадей брать большие объемы качественного зерна. Открываются новые рынки для экспорта именно казахстанской продукции, особенно растениеводческой», – резюмировал он.
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